Глава Минэкономики ФРГ посетовал на нехватку газовой инфраструктуры, альтернативной российской

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Основная проблема для немецкой энергетики в данный момент - это нехватка инфраструктуры, которая позволила бы ФРГ быть независимой от РФ, заявил в ходе визита в Канаду глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

"В Германии проблема не в доступности сжиженного природного газа... проблема - это доступность инфраструктуры, альтернативной российским газопроводам. Мы строим для начала временные объекты, а затем - постоянные терминалы, и на них пойдет газ", - приводит слова министра телеканал ZDF.

Он напомнил, что "ФРГ предстоит критическая зима впереди", а Берлину надо считаться с перспективой дальнейших сокращений поставок газа из РФ. Хабек отметил, что газохранилища в Германии заполнены свыше чем на 70%, и при этом правительство планирует сократить потребление газа в стране по сравнению с предыдущим годом на 20%.

Хабек уточнил, что, хотя экономия в 20% - это серьезный шаг, однако при его реализации ФРГ имеет шансы "пережить зиму без действительно радикальных экстренных мер".

ZDF напоминает, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и Хабек прибыли в Канаду для расширения сотрудничества с этой страной в сфере энергетики. В свою очередь Хабек сказал, что правительство Канады планирует получать "зеленый" водород - путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии, особенно в районе острова Ньюфаундленд. Министр добавил, что Берлин готов предложить свои технологии для таких проектов, и при этом он нуждается в подобном ресурсе.

В пятницу вечером "Газпром" сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

В понедельник утром спотовая цена газа в Европе продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $2800/тыс. куб. м.