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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Uniper снова запустит угольную электростанцию на фоне сокращения поставок газа РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Немецкая энергетическая компания Uniper SE возобновит работу угольной электростанции Heyden 4 в городе Петерсхаген с 29 августа, чтобы поддержать уровень выработки электроэнергии на фоне сокращения поставок российского газа.

Электростанция будет работать до апреля 2023 года, в дальнейшем этот период может быть продлен, говорится в сообщении компании.

Работа Heyden 4 была приостановлена в конце 2020 года в рамках программы декарбонизации операций Uniper. С середины 2021 года электростанция числилась в качестве резервной генерирующей мощности, однако компания ни разу ей не воспользовалась, отмечает MarketWatch.

Власти Германии поставили цель отказаться от угля для производства электроэнергии к 2030 году. Однако сейчас страна наращивает импорт угля в целях обеспечения энергетической безопасности.

Акции Uniper растут в цене на 1,5% на торгах во вторник.

Uniper Германия
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