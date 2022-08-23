Uniper снова запустит угольную электростанцию на фоне сокращения поставок газа РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Немецкая энергетическая компания Uniper SE возобновит работу угольной электростанции Heyden 4 в городе Петерсхаген с 29 августа, чтобы поддержать уровень выработки электроэнергии на фоне сокращения поставок российского газа.

Электростанция будет работать до апреля 2023 года, в дальнейшем этот период может быть продлен, говорится в сообщении компании.

Работа Heyden 4 была приостановлена в конце 2020 года в рамках программы декарбонизации операций Uniper. С середины 2021 года электростанция числилась в качестве резервной генерирующей мощности, однако компания ни разу ей не воспользовалась, отмечает MarketWatch.

Власти Германии поставили цель отказаться от угля для производства электроэнергии к 2030 году. Однако сейчас страна наращивает импорт угля в целях обеспечения энергетической безопасности.

Акции Uniper растут в цене на 1,5% на торгах во вторник.