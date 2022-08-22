Amazon вступил в борьбу за покупку технологической компании Signify Health

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский интернет ритейлер Amazon.com Inc. хочет купить Signify Health Inc., технологическую компанию в сфере здравоохранения, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Также в покупке Signify Health заинтересованы страховщик UnitedHealth Group Inc., оператор сети аптек CVS Health Corp. и Option Care Health Inc., предоставляющая услуги здравоохранения на дому.

По данным собеседников Bloomberg, UnitedHealth выдвинула наиболее высокое предложение, оценив акцию Signify Health в $30. Amazon предлагает чуть меньше.

Совет директоров Signify Health проведет заседание в понедельник, на котором обсудит уже выдвинутые предложения. При этом предложения компаний не обязывающие, они могут отозвать их, так же как и Signify Health может решить остаться независимой.

В то же время у Amazon, UnitedHealth, CVS и Option Care Health есть время на выдвижение и повышение предложений до 6 сентября.

Рыночная капитализация Signify Health с момента публикации сообщения The Wall Street Journal о заинтересованности CVS в начале августа поднялась на 6,7% и составляет сейчас порядка $5 млрд.