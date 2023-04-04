Казахстан повысит цены на бензин и дизтопливо, чтобы уравнять их с соседскими

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана установит новые, более высокие предельные цены бензина и дизельного топлива для продажи на автозаправках, проект такого приказа опубликован на сайте открытых нормативных правовых актов страны.

В проекте предельная цена на бензин марки Аи-80 установлена в размере 89 тенге за литр, бензин марки Аи-92/Аи-93 - 205 тенге за литр.

Дизельное топливо (летнее, межсезонное) теперь будет стоить 450 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, предельная цена дизтоплива - 295 тенге за литр при покупке до 100 литров в сутки на легковой автомобиль и до 300 литров в сутки на грузовик или автобус.

Ранее Аи-92/Аи-93 стоил 182-187 тенге. Таким образом, цены вырастут на 11%. Дизельное топливо подорожает с 230-260 тенге.

В Минэнерго объяснили, что повысить цены нужно, чтобы уравнять их с ценами в соседних странах и не допустить вывоз топлива из страны.

"В Казахстане цены на нефтепродукты как в оптовом, так и в розничном сегменте значительно ниже цен в приграничных странах. Учитывая существующую разницу в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, возникает риск перетока нефтепродуктов в приграничные страны, вследствие чего возникает высокая вероятность возникновения дефицита на внутреннем рынке ГСМ Республики Казахстан", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Новые цены на топливо вступят в силу ориентировочно 12 апреля, после завершения публичного обсуждения поправок, сказал 3 апреля министр энергетики Болат Акчулаков.

"Мы сейчас опубликуем этот проект, и, чтобы он вступил в силу, пройдет 5-6 дней. Конечно, в течение этого времени некоторые небольшие АЗС могут придержать топливо, они же видят, какая будет цена. Чтобы не допустить этого, мы заранее договорились с крупными сетями АЗС, что мы выделим дополнительный объем с НПЗ для безостановочных продаж", - объяснил он тогда.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов объяснил повышение цен на ГСМ угрозой их дефицита из-за "серого экспорта" в соседние страны.

"Это непростое решение, но мы вынуждены такое решение принимать (о повышении цен - ИФ). Если сейчас этого не сделать, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом ГСМ", - сказал он журналистам 4 апреля.

По его словам, в последнее время в Казахстане отмечается высокий уровень потребления ГСМ, связанный с вывозом топлива в соседние страны транзитным автотранспортом и по "серым" схемам экспорта. Реальное потребление топлива в Казахстане при этом не изменилось, уточнил он.

"Государство принимает все меры для того, чтобы увеличить производство ГСМ: за последние 5 лет производство бензина увеличилось на 70%, дизтоплива - на 33%. Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы продолжаем сталкиваться с резким дефицитом ГСМ на внутреннем рынке. Это связано, в первую очередь, с низким уровнем цен внутри нашего рынка", - сказал Смаилов.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тысяч тонн по текущему году", - отметил он.

При этом премьер обещает принять все меры необходимые для сдерживания инфляции.

"Действительно, рост цен на ГСМ окажет определенное влияние на инфляционные процессы. (. . .) Прямое влияние на общий уровень инфляции составит порядка 0,35 п.п. Это прямое влияние. Будет еще и опосредованное влияние, учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей, будет определенный мультипликативный эффект", - сказал Смаилов.

"Глава государства ставит перед нами задачу по снижению уровня инфляции к концу года в два раза. Поэтому правительство принимает системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов. По итогам марта месяца мы видим, что происходит заметное замедление темпов инфляции: если в феврале годовая инфляция составляла 21,3%, то в марте видим уже 18,1%. Эта тенденция будет дальше продолжаться, будем дальше активно реализовывать наш комплекс мер, направленный на сдерживание инфляционных процессов", - сказал премьер-министр.

Официальный курс на 4 апреля - 450,83 тенге/$1.