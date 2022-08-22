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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Выходец из "М.Видео-Эльдорадо" Морозов назначен финдиректором VK в РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Александр Морозов, занимавший пост операционного финансового директора "М.Видео-Эльдорадо", назначен финансовым директором VK в России, сообщила интернет-компания.

Морозов будет курировать работу финансового департамента VK в России, совершенствовать бизнес-процессы и внедрять передовые подходы управления в области финансов.

В новой должности он сменит Федора Рубцова, следует из сообщения VK.

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М.Видео-Эльдорадо VK Александр Морозов
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