Выходец из "М.Видео-Эльдорадо" Морозов назначен финдиректором VK в РФ
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Александр Морозов, занимавший пост операционного финансового директора "М.Видео-Эльдорадо", назначен финансовым директором VK в России, сообщила интернет-компания.
Морозов будет курировать работу финансового департамента VK в России, совершенствовать бизнес-процессы и внедрять передовые подходы управления в области финансов.
В новой должности он сменит Федора Рубцова, следует из сообщения VK.
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