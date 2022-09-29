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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

VK займется развитием музыкальных лейблов VK Records

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские "дочки" VK - ООО "Компания ВК" и ООО "Управляющая компания ВК" - стали соучредителями ООО "ВК Битс Рекордс" и ООО "ВК Мьюзик рекордс", следует из данных ЕГРЮЛ.

Компании зарегистрированы 28 сентября. "Компания ВК" владеет по 99% учрежденных юрлиц, по 1% компаний принадлежит "Управляющей компании ВК".

В документах указано, что основной вид деятельности юрлиц - деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Представитель интернет-компании сообщил "Интерфаксу", что VK запускает бизнес-направление по развитию музыкальных лейблов. Оно будет называться VK Records.

"В VK Records уже вошли два лейбла - VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что в дальнейшем планируется увеличение количества лейблов, каждый из который будет развивать отдельный музыкальный жанр.

Бизнес-направление возглавил Виктор Абрамов, который до 2021 года работал креативным директором группы компании Black Star. После ухода из Black Star он стал CEO музыкального лейбла Invite Music.

VK активно работает над музыкальным направлением. Так, с 2021 года компания развивает приложение "VK Музыка", которое было создано на базе музыкального сервиса BOOM.

VK Records VK Виктор Абрамов Black Star
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