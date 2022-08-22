CEO Adidas Каспер Рорстед покинет свой пост в 2023 году

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Германская Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, сменит главного исполнительного директора.

Нынешний CEO Каспер Рорстед покинет свой пост в 2023 году, когда Adidas найдет ему преемника, говорится в пресс-релизе компании. Процесс поиска преемника уже начался.

Рорстед возглавлял Adidas с 2016 года.

"Совместно с наблюдательным советом и правлением компании он будет обеспечивать плавную передачу руководства", - отмечается в сообщении.

Акции Adidas теряют в цене 3,2% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 37%.