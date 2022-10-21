Adidas ухудшил годовой прогноз в третий раз с начала года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Один из ведущих в мире производителей спортивных товаров Adidas AG в третий раз с начала года ухудшил прогнозы своих финансовых показателей на 2022 год из-за растущих запасов нераспроданных товаров, коронавирусных ограничений в Китае и ухода из России.

Чистая прибыль от продолжающихся операций в текущем году составит около 500 млн евро, а не 1,3 млрд евро, как ожидалось ранее, говорится в пресс-релизе компании. Единовременные списания в этом году составят около 500 млн евро.

Прогноз для валовой рентабельности на 2022 год был снижен до 47,5% с 49%, для операционной рентабельности - до 4% с 7%. Выручка, как ожидается, увеличится на 4-6% (mid-single digits), тогда как раньше предполагался рост на 4-9%.

Также компания представила предварительную отчетность за третий квартал. По предварительной оценке, прибыль от продолжающихся операций в июле-сентябре упала до 179 млн евро с 479 млн евро годом ранее, главным образом за счет единовременного списания в связи со сворачиванием операций в России. Квартальная выручка выросла на 4%.

Окончательная отчетность за третий квартал будет опубликована 9 ноября.

С начала года акции adidas подешевели почти на 55%.