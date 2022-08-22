"Рольф" спрогнозировал снижение рынка новых автомобилей в этом году на 70%

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший по выручке российский автодилер "Рольф" ожидает 70%-го падения рынка новых автомобилей по итогам 2022 года, активно развивает региональную сеть выкупа машин с пробегом, следует из годовой отчетности компании.

За 7 месяцев 2022 г. рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным АЕБ, упал на 60,5%, до 368,9 тыс. шт.

"Предполагается, что по итогам 2022 года будет наблюдаться существенное (по прогнозам "Рольфа", порядка 70%) сокращение объемов продаж новых автомобилей в связи с ограничением их доступности и высоким уровнем неопределенности в цепочках поставок и логистике. Аналогичная ситуация может сохраниться и в 2023 году", - говорится в годовом отчете "Рольфа".

Из 21 иностранного бренда, представленного в портфеле дилера, о приостановке деятельности в РФ, как следует из отчета, заявил лишь Ford. "В остальных случаях текущая приостановка поставок связана не только с политической ситуацией, но и с дефицитом автомобилей на зарубежных рынках и логистическими проблемами, которые, как ожидается, должны быть решены во второй половине 2022 года. Только после этого можно будет оценить перспективы и сроки восстановления поставок", - говорится в отчете "Рольфа".

Дилер отмечает, что отсутствие фиксированных цен как на новые автомобили, так и на машины с пробегом позволяет авторитейлерам компенсировать непредвиденные затраты, а также получать дополнительную прибыль за счет роста инфляционной составляющей.

Компания "поддерживает стабильные отношения с производителями и дистрибьюторами стран Азии и налаживает партнерские отношения с производителями из стран ЕАЭС", чтобы заместить дефицитные бренды аналогичными, в том числе новыми для российского рынка.

"Специалисты компании посещают заводы иностранных брендов, изучают производителей, заинтересованных в выходе на российский рынок, и конкретные модели, которые можно предложить частным и корпоративным покупателям. Кроме стран ЕАЭС в данный момент уже проработаны новые варианты поставок из Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Ирана, а ожидаемые законодательные изменения могут позволить ввозить автомобили и с территории Казахстана", - уточняет дилер.

Выкуп б/у-машин

"Рольф" отмечает, что делает упор на собственную стратегию выкупа автомобилей "с улицы" по рыночной цене. Вместе с тем компания, в отличие от ряда других, не сталкивается с необходимостью сокращать операционные площади. "На них, в том числе, размещаются сервисные мощности компании, средний уровень загрузки которых приближается к максимальному - 0,9", - говорится в отчете дилера.

Холдинг планирует расширять действующую сеть выкупа б/у-автомобилей в регионах. К середине года компания уже открыла точки выкупа в Самаре, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В течение года "Рольф" планирует открыть точки также в Нижнем Новгороде, Тюмени, Набережных Челнах, Челябинске, Уфе, Сочи, Волгограде, Омске, Воронеже, Ярославле и Новосибирске.

Финансовые показатели "Рольфа"

"Рольф" за 2021 г. реализовал 170,9 тыс. автомобилей (+17,4%), в том числе 77,7 тыс. новых автомобилей (-3%) и 93,2 тыс. машин с пробегом (+42%).

Выручка дилера по МСФО за 2021 г. составила 363 млрд руб. (+47%). В том числе, оборот от продаж новых автомобилей - 173,8 млрд руб. (+22%), машин с пробегом - 129,2 млрд руб. (рост более чем в 2 раза), сервиса и запчастей - 42,3 млрд руб. (+38%). Показатель EBITDA вырос почти вдвое, до 30,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 1,2 млрд руб. с 8,9 млрд руб. в 2020 г., что было связано с расходами из-за иска Генпрокуратуры к группе и ее основателю Сергею Петрову на 19,4 млрд руб. Без учета этих расходов прибыль дилера подскочила бы в 2,3 раза, до 20,6 млрд руб., констатируется в отчете.