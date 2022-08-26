Опережающий индикатор потребдоверия в Германии обновил антирекорд

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, который рассчитывает исследовательская компания GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители.

Значение сентябрьского индекса снизилось до минус 36,5 пункта по сравнению с минус 30,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до минус 31,8 пункта, сообщает Trading Economics.

"Тревоги по поводу значительного подъема цен на энергоносители в ближайшие месяцы заставляет многие домохозяйства вести себя более осторожно и откладывать деньги на оплату будущих счетов за электричество", - отмечает аналитик GfK Рольф Бюркль.

Ситуация может усугубиться в ближайшие недели и месяцы, если поставок топлива, главным образом природного газа, окажется недостаточно для зимнего сезона, добавил эксперт.

Такое мнение находит отражение в субиндексе, показывающем склонность потребителей к накоплению средств - индикатор достиг 3,5 пункта в августе, подскочив на 17,6 пункта и обновив максимум за 11 лет. А индекс стремления совершать покупки понизился по итогам седьмого месяца к ряду, составив минус 15,7 пункта, что является минимумом с осени 2008 года.

GfK высчитывает опережающий индекс на следующий месяц на основе субиндексов за текущий месяц.

Индикатор ожиданий потребителей в отношении личных финансов немного вырос в августе после падения до исторического минимума месяцем ранее. Индикатор повысился до минус 45,3 пункта с 45,7 пункта в июле.

Индекс оценки потребителями перспектив экономики страны поднялся до минус 17,6 пункта с минус 18,2 пункта.