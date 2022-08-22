Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне ралли цен на газ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне ралли мировых цен на газ, проигнорировав ухудшение конъюнктуры на внешних фондовых и нефтяных площадках, индекс МосБиржи поднялся в район 2230 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2228,11 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1173,79 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6%.

Доллар подрос до 59,84 рубля (+0,74 рубля).

Кроме "НОВАТЭКа" подорожали акции "Яндекса" (+3,6%), "Татнефти" (+2,9%), "Газпрома" (+2,3%), "АЛРОСА" (+2,1%), расписки OZON (+2%), бумаги "Московской биржи" (+1,6%), "НЛМК" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), UC Rusal (+1%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Спотовая цена газа в Европе в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $3000 за тысячу кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем достигла $3024 за тысячу кубометров.

Подешевели акции Polymetal (-2,1%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "МТС" (-0,8%), "ММК" (-0,4%).

Комментарии экспертов

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, на рынке акций РФ в понедельник преобладали "бычьи" настроения на фоне резкого роста цен на газ, который торгуется около своих исторических максимумов; индекс МосБиржи смог вновь преодолеть отметку 2200 пунктов.

При этом рубль немного ослаб на новостях о старте скорых валютных интервенций. Локомотивом подъема выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпрома", также неплохо выглядел нефтяной сектор во главе с акциями "Татнефти" (совет директоров компании утвердил стратегию развития до 2030 года в условиях новых вызовов). Выросли акции "Группы Черкизово" после вышедшей отчетности компании, превысившей ожидания. Аутсайдерами торгов стали акции золотодобытчиков после 6-дневного падения цен на золото.

Индекс МосБиржи может продолжить предпринимать попытки к укреплению – ориентиром выступает отметка 2270 пунктов. Пик цен на газ будет достигнут в конце августа на фоне ремонтных работ у "Газпрома", полагает Жильников

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "СПБ Биржа" (+16,8%), "Нижнекамскнефтехима" (+9,9% и +5,7% "префы"), En+ (+7,7%), "МГТС" (+7,1% и +10,6% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (+6,4%), ПАО "Куйбышевазот" (+5,2%), расписки Fix Price (+4,6%), бумаги "Детского мира (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,48 млрд рублей (из них 4,11 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,31 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").