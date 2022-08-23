"Дочка" Orlen остановила производство азотных удобрений из-за роста цен на газ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Польская ANWIL (входит в группу Orlen) сообщила, что приостановит производство азотных удобрений из-за резкого роста цен на природный газ в Европе.

Компания постоянно следит за ситуацией на рынке сырья, и, как только рынок газа стабилизируется, возобновит производство.

"Во время остановки производственных линий ANWIL проведет ремонтно-инвестиционные работы", - говорится в пресс-релизе.

За последнюю неделю цены на природный газ (основное сырье для производства азотных удобрений) выросли на 41%, с 200,4 евро за МВт.ч (по состоянию на 15 августа) до 282,8 евро за МВт.ч (23 августа). С момента начала военной операции РФ на Украине цены выросли в 3,2 раза, с 88,9 евро за МВт.ч (по состоянию на 24 февраля).

"По этой причине многие европейские предприятия химической промышленности, в том числе сегмента удобрений, такие как Yara, OCI, Nitrogenmuvek или Fertiberia, решили ввести производственные ограничения намного раньше. ANWIL одна из немногих до сих пор сохраняла непрерывность производства и обеспечивала доступность продукта на рынке несмотря на очень сложные макроэкономические условия. Компания выполнила все свои текущие договорные обязательства перед клиентами на польском рынке", - подчеркивает "дочка" Orlen.

По данным сайта ANWIL, за год предприятие производит 30 млн тонн удобрений.