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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Сбербанк счел удовлетворительным финсостояние авиакомпаний РФ в условиях санкций

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Финансовое состояние российских авиакомпаний, несмотря на давление западных санкций, можно оценить как удовлетворительное, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Активизация перелетов внутри России и развитие внутреннего туризма сыграли свою роль в поддержании авиакомпаний. Уже сейчас мы оцениваем состояние авиакомпаний как удовлетворительное. В летний сезон заполняемость внутренних рейсов стремится к 100%", - заявил Попов журналистам.

"При грамотном управлении расходами считаем, что авиакомпании смогут обслужить свои долги", - добавил он.

Отдельно Попов упомянул клиента Сбербанка - авиакомпанию "ЮТэйр", которая в течение нескольких лет испытывала финансовые трудности и пыталась реструктурировать долги перед банками.

"Со стороны "ЮТэйр" не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается", - сообщил Попов. После введения санкций "ЮТэйр" выкупила все самолеты и большую часть вертолетного парка у "Сбер Лизинга", отметил он.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на территории Украины российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Сбербанк Анатолий Попов
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