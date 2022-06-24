Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в I квартале 2022 года получили рекордный за последние восемь лет совокупный операционный убыток - 61,1 млрд руб., подсчитали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"За 3 месяца 2022 года совокупный убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний составил 61,1 млрд рублей (пассажирские авиакомпании - 52,5 млрд руб., грузовые - 8,6 млрд руб.)", - говорится в докладе президента АЭВТ Владимира Тасуна к общему собранию организации (опубликован на сайте АЭВТ).

В 2021 году общий операционный убыток за указанный период оценивался в 33,3 млрд руб., в "пандемийном" 2020-м - в 55,5 млрд руб.

"Сейчас сложно спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем. Надеемся, что те меры, которые предпринимают и правительство России, и сами авиакомпании, позволят обеспечить в ближнесрочной перспективе стабильную работу отечественной авиатранспортной отрасли", - сказано в докладе Тасуна.

Пассажиропоток

За истекший период июня пассажиропоток российских авиакомпаний сократился в годовом выражении примерно на 20%, подсчитали в АЭВТ.

В мае падение пассажиропотока год к году было зафиксировано на уровне 24,4% (перевезено 6,6 млн человек против 8,8 млн), в апреле - 28% (5,2 млн против 7,2 млн), в марте - 20% (5,2 млн против 6,5 млн), проиллюстрировано в докладе. В январе и феврале, до начала военной операции РФ на Украине и последующих санкций, наблюдалась положительная динамика перевозок.

Росавиация ранее приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом - в последний раз данные публиковались за февраль. Всего авиакомпании РФ перевезли в феврале чуть менее 6 млн пассажиров (+19%), в том числе 4,4 млн человек внутри страны (-1% г/г), около 1,6 - за ее пределы (рост в 2,8 раза).

Авиация оказалась одной отраслей, из наиболее пострадавших от антироссийских санкций. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Из соображений безопасности с 24 февраля закрыты 11 аэропортов юга и центральной части РФ. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.