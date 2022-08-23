"Яндекс" и VK договорились об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на Delivery Club

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - VK и "Яндекс" подписали обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club, говорится в заявлении компаний.

Сделка по обмену активов между VK и "Яндексом" будет безденежной, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе".

Закрытие сделки запланировано до конца года, компаниям потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы.

Таким образом Новой главной страницей "Яндекса" станет ya.ru. Эта страница станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Также компания выпустит для Android новое приложение "Яндекс" с "Алисой".

Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно уже сейчас — на new.ya.ru.

Delivery Club

VK и Сбербанк подписали обязывающее соглашение, по которому интернет-компания выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха.

Как говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.

Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года - после получения ряда регуляторных одобрений.

Таким образом, интернет-компания и финансовая организация завершат партнерство в сфере транспорта и фудтеха, в рамках которого в декабре 2019 года было учреждено СП "О2О Холдинг".

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