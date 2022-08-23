Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем цен большинства blue chips на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, при этом лидируют в росте расписки TCS Group и Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2236,74 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1177,39 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 59,76 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,4%), OZON (+0,9%), акции "Газпрома" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Московской биржи (+0,3%), "МТС" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

VK (+0,7%) и Сбербанк сообщили утром во вторник о разделе активов СП в сфере транспорта и фудтеха. "Яндекс" станет владельцем Delivery Club, передав VK сервисы "Новости" и "Дзен", сделка будет безденежной, ее закрытие запланировано до конца года

Подешевели акции "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный. Азиатские рынки в "минусе" на фоне предварительных оценок деловой активности. Рост доходностей казначейских обязательств США также выступает в качестве фактора снижения оптимизма. Однако сырьевые контракты дорожают на азиатских торгах, а индекс доллара демонстрирует легкую коррекцию вниз. Поэтому можно ожидать продолжения роста бумаг в секторе нефти и газа, а также попыток рубля отыграть часть потерь против доллара и юаня на фоне пиковых налоговых платежей.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также оценивает ситуацию на глобальных рынках как негативную. Ключевые рынки АТР торгуются в "минусе" широким фронтом, фьючерсы на индексы США снижаются после выхода слабой отчетности компании Zoom. В то же время цены на товарных рынках в небольшом "плюсе".

Повлиять на рынки в течение дня могут предварительные данные по PMI в промышленности и сфере услуг стран Европы и США. Статданные могут оказаться слабыми и частично показать снижение деловой активности, что приведет к усилению давления на мировых рынках.

Учитывая подрастающие цены на энергоносители, рост российского рынка может продолжиться, а индекс МосБиржи вполне способен протестировать уровень 2250 пунктов. Из корпоративных новостей внимание стоит обратить на финансовую отчетность Ozon, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне упали на 1,9-2,6%, максимальными темпами за два месяца на фоне возросшей нервозности рынка в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл (симпозиум пройдет 25-27 августа, Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа).

Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

Ситуация на азиатских рынках

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в августе снизился до 51 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальное значение показателя за 19 месяцев. PMI в сфере услуг упал до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в июле. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с марта.

Сводный PMI в августе опустился до 48,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с февраля.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены растут на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $97,09 за баррель (+0,6% и -0,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $91,03 за баррель (+0,7% и -0,6% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.