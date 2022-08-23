Рост внешней торговли стран G20 замедлился из-за укрепления доллара

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во апреле-июне 2022 года объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания вырос по итогам восьмого квартала подряд, однако темпы роста замедлились из-за укрепления курса доллара, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 в долларовом выражении в апреле-июне увеличился на 2,1% относительно предыдущих трех месяцев и достиг $4,783 трлн, импорт вырос на 2,6% - до $4,979 трлн.

По пересмотренным данным, в первом квартале экспорт повысился на 4,8%, импорт - на 6,2%.

США в первом квартале увеличили экспорт товаров на 10,2%, Канада - на 11% за счет роста цен на поставляемые за рубеж энергоносители. В Европейском союзе, импортере нефти и газа, объем экспорта повысился на 0,3%, импорта - на 3%.

Тем временем в странах Азии экспорт снизился на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии коронавируса, и инфляционного давления. Японский экспорт упал на 4,9%, китайский - на 0,4%, южнокорейский - на 2,2%.

Ведущие поставщики сырья нарастили свой экспорт в долларовом выражении, отмечает ОЭСР. Австралия увеличила экспорт на 12,5%, Индонезия - на 12,7%, Индия - на 7,1%.

Исходя из предварительных данных, торговля услугами в G20 в апреле-июне также увеличилась: экспорт повысился на 1,1%, импорт - на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом темпы подъема замедлились по сравнению с повышением показателей соответственно на 2,1% и 2,3% в первом квартале текущего года. Данные относительно торговли услугами пока доступны только для чуть более половины стран G20.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР включает 38 государств. Сейчас в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.