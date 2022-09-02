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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Германия сократила экспорт в Россию в июле на 15,1%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В июле 2022 года объем германского экспорта в Россию в июле 2022 года упал на 15,1% относительно июня и составил 1 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Импорт из России в Германию в июле сократился на 17,4%, до 2,9 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился в июле на 2,1% в помесячном исчислении, до 131,3 млрд евро, тогда как импорт сократился на 1,5%, до 125,9 млрд евро.

В годовом выражении общий объем экспорта Германии вырос на 14,3%, импорт взлетел на 29,3%.

Таким образом, Германия зафиксировала профицит внешнеторгового баланса по итогам июля в размере 5,4 млрд евро. Месяцем ранее внешнеторговый профицит составлял 6,2 млрд евро, годом ранее - 17,5 млрд евро.

Destatis Германия
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