Сбербанк в 10 раз увеличил предельную сумму потребкредита на любые цели

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк в 10 раз увеличил сумму потребительского кредита на любые цели - с 3 млн рублей (8 млн для зарплатных клиентов) до 30 млн рублей, говорится в сообщении госбанка.

Сумма потребкредита в случае рефинансирования выросла до 10 млн рублей.

Предельная сумма, не требующая подтверждения дохода (нужен только паспорт), тоже увеличилась - решение в этом случае принимается банком по каждому клиенту индивидуально.

Срок кредита составляет от трех месяцев до пяти лет, процентная ставка - от 4,9% годовых в первый месяц при наличии годовой подписки "СберПрайм+".

Отмечается, что Сбербанк видит положительную динамику спроса на потребкредиты на любые цели: в июне он выдал 144 млрд рублей кредитных средств, в июле -178 млрд рублей. Таким образом, объемы выдачи выросли на 23% за один месяц, а количество выданных кредитов в июле превысило 1 млн, сообщил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, чьи слова приводятся в сообщении банка.

По данным ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование в РФ по итогам семи месяцев пока в минусе (-0,9%), но восстанавливается очень активно: +0,7% в июле (по предварительным данным) после +0,2% в июне и сжатия в мае-марте (суммарно на -3,7%).