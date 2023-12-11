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Портфель потребкредитов Сбера в ноябре показал нулевую динамику

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Портфель потребительских кредитов Сбербанка в ноябре показал нулевую динамику, темпы роста ипотеки замедлились, свидетельствует отчетность банка по РСБ.

В ноябре портфель потребительских кредитов не изменился в связи с ужесточением регулирования (в четвертом квартале начали действовать более жесткие макропруденциальные лимиты на выдачу потребкредитов - ИФ), отметила пресс-служба банка.

С начала года портфель потребительских кредитов вырос на 13,8% и составил 3,9 трлн рублей.

Портфель жилищных кредитов вырос в ноябре на 3,1% против 3,5% месяцем ранее, а с начала года показал рост на 33,8%. На 1 декабря его объем составил 10 трлн рублей. В ноябре выдачи ипотечных кредитов составили 451 млрд рублей против 475 млрд рублей в октябре.

Портфель кредитных карт прибавил 4% за месяц или 41,5% с начала года, а объем портфеля приблизился к 1,6 трлн рублей.

Сбербанк
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