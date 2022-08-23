Шувалов заявил, что ВЭБ будет выпускать облигации только под конкретные проекты

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ не планирует размещать облигации на "огромные суммы" и привлекать средства будет только под проекты, требующие ликвидности, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В феврале 2022 года ВЭБ был включен в SDN List Минфина США, попав в первую волну санкций в связи с украинским конфликтом.

"Мы испытывали определенные затруднения с рынком капитала и думали, что эти сложности будут достаточно длительными. Но должен вам доложить, Владимир Владимирович, что нам за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационных займов в размере 60 млрд рублей. Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех", - сказал Шувалов.

"Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности. Но по ликвидности нам помогает министерство финансов, мы работаем по правилам предоставления средств из Фонда национального благосостояния. Так что здесь у нас есть как возможность занимать на рынке у коммерческих банков - коммерческие банки к нам относятся как к благонадежному партнеру, так и размещать в пользу корпоративных клиентов облигации", - добавил он.

На вопрос президента, удается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой стороны - являются ликвидными, Шувалов ответил: "Мы как раз сейчас большей частью работаем с проектами, которые интересны для коммерческих банков, но которые в настоящий момент полностью не могут быть обслужены коммерческими банками в силу тех новых обстоятельств по риску, которые коммерческие банки хотят разделить с банком развития".

В качестве примеров глава ВЭБа привел проекты по добыче меди, созданию новых батарей с участием "Росатома".

"Это все коммерческие проекты на возвратной основе. Просто в этих условиях коммерческие банки хотят разделить с нами риски. Это как раз наша основная функция, поэтому мы точно будем работать", - сказал Шувалов.

Председатель госкорпорации также напомнил, что в ходе выступления на ПМЭФ-2022 президент сообщил о предстоящем выделении ВЭБу 120 млрд рублей из средств ФНБ для поддержки "Фабрики проектного финансирования".

"Мы сейчас уже с правительством, с министерством экономического развития обсуждаем, какие новые проекты запустить для того, чтобы поддержать инвестиционный цикл в РФ в этих сложных условиях. В первую очередь это будет касаться проектов новой промышленности. Мы живем теперь в условиях, когда совершенно другие потребности, например, в нашей авиационной технике. Рынок требует производства в таком объёме авиационной техники, что нам придётся расширять возможности существующих предприятий", - сказал Шувалов.