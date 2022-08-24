ВЭБ получит 120 млрд руб. из ФНБ для поддержки Фабрики проектного финансирования

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ получит 120 млрд рублей из Фонда национального благосостояния в виде субординированного депозита для поддержки "Фабрики проектного финансирования". Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 16 августа.

Согласно опубликованному тексту документа, средства ФНБ предоставляются на возвратной основе. Выплата процентов по депозиту осуществляется ежеквартально по ставке 7,5% годовых - в части средств, фактически направленных на финансирование "фабрики". Средства, которые временно не направлены на финансирование "фабрики", должны быть размещены ВЭБом в рамках операций по управлению ликвидностью в кредитных организациях, соответствующих установленным правительством требованиям. Выплата процентов по этой части средств осуществляется также ежеквартально, но по ставке, установленной ЦБ при проведении депозитных операций по фиксированным процентным ставкам.

Срок предоставления депозита составляет не менее пяти и не более 20 лет. ВЭБ сможет досрочно вернуть депозит по своей инициативе не ранее чем через пяти лет со дня его включения в состав источников дополнительного капитала. При этом досрочно потребовать депозит или его часть назад, согласно распоряжению, невозможно, это же касается досрочной выплаты процентов по депозиту и досрочного расторжения договора по нему.

Кроме того, договор депозита предусматривает, что если значение норматива достаточности базового капитала ВЭБа опустилось ниже 2%, то невыплаченные проценты по депозиту не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства госкорпорации по выплате суммы начисленных процентов. При этом обязательство ВЭБа по возврату суммы основного долга по депозиту также частично или полностью прекращается.

О том, что на проекты, реализуемые в рамках механизма "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа, будет выделено 120 млрд руб. из средств ФНБ, в ходе ПМЭФ-2022 в июне объявил президент РФ Владимир Путин. "Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона рублей", - сказал он тогда.

"Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году. Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает ВЭБ. Сейчас в портфеле "фабрики" находится около 40 инвестиционных проектов на общую сумму 3 трлн рублей. Из них по 17 проектам подписаны договоры синдицированного займа общей стоимостью более 1 трлн рублей.