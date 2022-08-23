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Ритейлер Macy's сократил квартальную чистую прибыль на 20%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. во втором квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 20% и ухудшила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании за 13 недель, завершившихся 30 июля, составила $275 млн, или $0,99 в расчете на акцию, по сравнению с $345 млн, или $1,08 на акцию, за сопоставимый период прошлого года, говорится в отчете.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1 на акцию.

Выручка Macy's сократилась на 0,8%, до $5,6 млрд с $5,647 млрд в прошлом году.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,86 на акцию при выручке в $5,49 млрд.

Сопоставимые продажи Macy's в минувшем квартале уменьшились на 1,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2%.

Компания по итогам 2022 фингода теперь планирует получить скорректированную прибыль на уровне $4-4,2 в расчете на акцию, тогда как прежде прогнозировалось $4,53-4,95 на акцию. Выручка, согласно обновленному прогнозу, ожидается на уровне $24,34-24,58 млрд по сравнению с ранее прогнозировавшимися $24,46-24,7 млрд.

С начала 2022 года рыночная капитализация Macy's упала на 28,9%, до $5,23 млрд.

США Macy's
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