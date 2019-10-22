Поиск

Macy's и Bloomingdale's перестанут продавать изделия из натурального меха

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Macy's Inc. объявил, что до конца 2020 финансового года полностью откажется от продажи изделий из натурального меха.

Это решение коснется как магазинов под брендами Macy's и Bloomingdale's, так и дискаунтерских сетей компании, сообщается в пресс-релизе. Вместе с тем Macy's закроет все свои меховые хранилища и салоны.

"В течение последних двух лет мы внимательно следили за тенденциями среди потребителей и брендов, прислушиваясь к нашим клиентам и исследуя альтернативы меху", - сказал глава Macy's Джефф Дженнетт, добавив, что представители компании регулярно встречались с Обществом защиты животных Соединенных Штатов и другими неправительственными организациями для обсуждения этого вопроса.

По словам Дженнетта, компания продолжит предоставлять клиентам "качественные модные товары из альтернативного искусственного меха".

Продажа изделий из натурального меха в собственных брендах Macy's уже не осуществляется.

Традиционно финансовый год Macy's заканчивается в начале февраля.

США Macys

Новости

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 17

Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Поставщики повысили цены на гречку

Поставщики повысили цены на гречку

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');