Macy's и Bloomingdale's перестанут продавать изделия из натурального меха

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Macy's Inc. объявил, что до конца 2020 финансового года полностью откажется от продажи изделий из натурального меха.

Это решение коснется как магазинов под брендами Macy's и Bloomingdale's, так и дискаунтерских сетей компании, сообщается в пресс-релизе. Вместе с тем Macy's закроет все свои меховые хранилища и салоны.

"В течение последних двух лет мы внимательно следили за тенденциями среди потребителей и брендов, прислушиваясь к нашим клиентам и исследуя альтернативы меху", - сказал глава Macy's Джефф Дженнетт, добавив, что представители компании регулярно встречались с Обществом защиты животных Соединенных Штатов и другими неправительственными организациями для обсуждения этого вопроса.

По словам Дженнетта, компания продолжит предоставлять клиентам "качественные модные товары из альтернативного искусственного меха".

Продажа изделий из натурального меха в собственных брендах Macy's уже не осуществляется.

Традиционно финансовый год Macy's заканчивается в начале февраля.