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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Ozon во II квартале нарастил оборот на 92%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon по итогам II квартала 2022 года увеличил оборот (GMV), включая услуги, на 92% год к году - до 170,6 млрд рублей, сообщила компания.

В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в плюс - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного показателя в 9,1 млрд рублей во II квартале 2021 года.

Динамику GMV Ozon поддержал существенный рост количества заказов, тогда как достичь положительной скоректированной EBITDA удалось за счет масштабирования бизнеса и оптимизации операционных расходов.

Кроме того, Ozon снова подтвердил прогноз по росту GMV на 2022 год, ожидая увеличения показателя не менее чем на 80%.

Ozon
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