Ozon попросил у властей льготный кредит и землю после пожара в Истре

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ozon после пожара на своем крупнейшем логистическом объекте обратился за господдержкой.

Как сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, спустя несколько дней после ЧП Ozon направил письмо вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову. Компания просит предоставить ей льготный кредит на совершенствование систем пожарной безопасности на всех своих объектах, а также участок земли в Подмосковье – под строительство нового логистического объекта.

3 августа в результате пожара, который охватил площадь в 55 тыс. кв. м., серьезно пострадал фулфилмент-центр Ozon, расположенный на Новой Риге. Пожар распространился на два блока из трехблочного складского комплекса. Общая площадь фулфилмент-центра – 76 тыс. кв. м.

Компания на следующий день сообщала, что товары, хранившиеся на затронутых пожаром площадях, а также поврежденное оборудование были застрахованы на сумму до 11 млрд рублей. Еще на 1 млрд рублей застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

В Ozon также указывали, что существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности Ozon после пожара нет.

В опубликованном 23 августа финотчете за II квартал Ozon сообщал, что продолжает переговоры со страховыми компаниями о возмещении ущерба.

В письме на имя Мантурова компания привела предварительную оценку своих общих потерь: они "могут достигать" 26 млрд руб.

Фулфилмент-центр ежедневно осуществлял более 800 тыс. отправлений по РФ. На объекте было установлено оборудование стоимостью до 3,3 млрд рублей, в момент пожара на нем находился товар на сумму около 22,8 млрд рублей, сообщалось в письме.

При этом в своем обращении к вице-премьеру Ozon указал, что находится "в сложной экономической ситуации" - поскольку помимо инцидента с пожаром, компания в условиях антироссийских санкций вынуждена досрочно погасить долг по облигациям на сумму $750 млн с погашением в 2026 году (компания пытается договориться о реструктуризации выпуска бондов с держателями, у которых появилось право требовать досрочного погашения бондов из-за приостановки торгов акциями Ozon на NASDAQ после начала конфликта на Украине - ИФ).

Для сохранения операционной и финансовой стабильности компании, а также предотвращения рисков пожара в будущем, Ozon просит предоставить компании 7-летний беспроцентный кредит на переоборудование всех своих объектов в целях усовершенствования пожарной безопасности (для этого предлагается создать рабочую группу с МЧС РФ, которая пересмотрит системы пожарной безопасности и выработает технические задания).

Кроме того, компания просит предоставить в качестве госпреференции участок не менее 18-22 га в Подмосковье для строительства нового логистического объекта. Ozon отмечает, что к участку должны быть подведены коммуникации и дороги; еще одной мерой поддержки могло бы стать присвоение территории, на которой предполагается размещение объекта, преференциального статуса по аналогии с ТОСЭР.

В пресс-службе Ozon факт обращения к главе Минпромторга не комментируют.

Точной оценки ущерба пока нет

Тем не менее, в компании сообщили, что точной оценки размера ущерба от пожара пока нет – в частности, потому что один из трех блоков с товарами на складе уцелел. В настоящее время уцелевшие товары вывезены со склада, проводится их оценка на предмет возвращения в продажу.

"Инцидент не несет существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности компании – Новая Рига составляла всего около 7% от всех логистических площадей Ozon, и сейчас логистические потоки перераспределены между другими объектами компании, в частности, в эксплуатацию оперативно ввели часть крупнейшего хаба в подмосковном Пушкино. Тем не менее, вопрос дальнейшего расширения площадей и "восполнения" площадей Новой Риги будет актуален в будущем", - объяснили в пресс-службе Ozon.

В свою очередь, близкий к Ozon источник пояснил "Интерфаксу", что окончательная сумма ущерба, вероятно, будет существенно меньше предварительной: "В первом блоке уцелела значительная часть товара от того, что в целом было размещено на складе, поэтому реальные убытки, скорее всего, будут соразмерны со страховым покрытием".