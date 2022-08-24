Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (Brent торгуется выше $100 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,4% во главе с бумагами "АЛРОСА", "Яндекса" и Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2267,72 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1192,37 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 60,01 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), "Яндекса" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "РусГидро" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, продажи новостроек в США упали до минимума с начала 2016 года, такие данные подтверждают опасения относительно торможения американской экономики, что вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики может привести к ее "жесткой" посадке. В результате доходность 10-летних гособлигаций США закрепилась выше 3% годовых.

Внешний фон утром в среду смешанный. Повлиять на рынки могут данные по заказам на товары длительного пользования в США, динамика которых в июле может показать некоторое замедление, что также добавит рынкам негатива. Кроме того, волатильность на рынках будет возрастать по мере приближения к пятничной встрече членов ФРС США в Джексон-Хоуле, где будут обновлены прогнозы по денежно-кредитной политике.

Учитывая укрепившиеся цены на энергоносители, российский рынок акций в среду может продолжить подъем, при этом индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 2250-2300 пунктов, а лучше рынка могут оказаться представители нефтегазового сектора, а также TCS Group на фоне публикуемых финансовых результатов, полагает Соловьев.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также оценивает внешний фон утром в среду как смешанный. Азиатские рынки торгуются в "минусе", однако нефть остается дорогой, что поддержит сектор акций нефти и газа. Ситуация со ставками для американских IT-компаний и российских является разнонаправленной. Соответственно, российские компании информационных технологий могут рассчитывать на льготные кредиты или общее смягчение условий кредитования. Поэтому есть надежды на продолжение роста в секторе, где идеи активного расширения пока не иссякли. Рубль может продолжить попытки укрепиться, реагируя на дорогую нефть и улучшение ее долгосрочных перспектив.

В США и Азии

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,5%, причем Dow Jones (-0,5%) показал самую длительную череду снижений за месяц, тогда как Nasdaq Composite практически не изменился.

Опубликованные во вторник данные Минторга США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 1,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

При этом опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, пишет Trading Economics.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $100,2 за баррель (-0,02% и +3,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $93,79 за баррель (+0,05% и +3,7% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду в 18:30 по московскому времени.