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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Саудовский министр допустил, что ОПЕК+ придется сократить добычу

Саудовский министр допустил, что ОПЕК+ придется сократить добычу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

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"Фьючерсный и физический рынки становятся все более разобщёнными", - отметил он. Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

"Скоро мы начнем работу над новым соглашением (о регулировании добычи - ИФ) на период после 2022 года, которое будет основано на нашем предыдущем опыте, достижениях и успехах. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем прежде. Когда мы видим, как нынешняя опасная волатильность подрывает основы рынка и его стабильность, наша решимость лишь увеличивается", - заявил Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 мск в понедельник составляет $96,02 за баррель, что на $0,7 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже составляет к этому времени $90,17 за баррель, что на $0,6 (0,66%) ниже итогового значения пятницы.

ОПЕК ОПЕК+ Саудовская Аравия
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