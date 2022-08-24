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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Литовский завод удобрений Achema с сентября встанет из-за подорожания газа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии, предупредил, что 1 сентября остановит работу в связи с ростом цен на газ и неуправляемым ростом себестоимости производства.

Предприятие с прошлой осени работает не на полную мощность. С сентября оно оставит действующими только производства почвогрунта и технического газа.

Achema - крупнейший потребитель природного газа в Литве.

"Рекордные цены на природный газ напрямую влияют на себестоимость продукции, цены на наши удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукций из России и США В такой ситуации на рынке большая часть западных производителей удобрений вынуждены останавливать свои заводы, компания Achema - не исключение", - отметил генеральный директор Рамунас Миляускас.

После остановки завода часть персонала будет обслуживать оборудование, а остальные работники будут отправлены в простой.

В июле Swedbank предоставил заводу Achema кредит на 40 млн евро на пополнение оборотного капитала. Руководитель отдела обслуживания бизнес-клиентов банка Антанас Сагатаускас тогда отмечал, что завод оказывает значительное влияние на экономику всей страны, поэтому ему "нужно помочь преодолеть текущую турбулентность на рынке и обеспечить основу для устойчивого роста в будущем".

После того, как правительство Литвы весной приняло решение прекратить импорт российского газа, Achema закупает его на западных рынках.

С прошлого года на заводе работал только один из двух цехов по производству аммония. Природный газ является основным сырьем при производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости составляет 70-80%.

По данным литовского Фонда социального страхования, на заводе работают 1250 человек.

Литва Achema Рамунас Миляускас Swedbank
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