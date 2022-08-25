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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Производитель удобрений Yara сократит использование аммония из-за подорожания газа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Норвежский производитель сельскохозяйственных удобрений Yara International ASA сообщил, что сократит использование аммония от 100% до 35% (3,1 млн тонн) в производстве азотных удобрений из-за рекордных цен на газ в Европе.

Природный газ - основное сырье в производстве азотных удобрений.

"Yara будет там, где возможно, использовать глобальные ресурсы и производственные системы для оптимизации операций и удовлетворения спроса, включая производство удобрений с использованием импортного аммония, когда это целесообразно", - заявила компания.

Энергетический кризис в Европе сдерживает производство удобрений. Европейские компании уже сократили производство более чем на четверть от общих мощностей.

Снижение поставок удобрений, в свою очередь, может вынудить фермеров сократить их использование, что может привести к падению урожайности в период и без того высоких цен на продукты питания.

24 августа другой крупный производитель удобрений - CF Industries Inc. - объявил о приостановке производства аммония на своем единственном заводе в Великобритании, крупнейшая в Польше химическая компания Grupa Azoty также сократила выпуск аммония.

Норвегия Европа Yara Великобритания CF Industries Польша Grupa Azoty
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