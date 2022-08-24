РКК "Энергия" продаст пансионат на Черноморском побережье Кубани

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" выставило на торги пансионат "Восток" на Черноморском побережье Краснодарского края по начальной цене 727,036 млн рублей.

Шаг аукциона составит 7,27 млн рублей, следует из материалов РКК. Размер задатка определен в 5% от начальной цены (36,35 млн рублей). Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 сентября, торги назначены на 5 октября.

Пансионат "Восток" построили в Туапсинском районе в 1970 году для круглогодичного отдыха работников ракетно-космической отрасли, сообщается в аукционной документации. Он находится в пятистах метрах от моря, говорится на его сайте. Сейчас это три корпуса 1970-1971 годов постройки, а также два коттеджа 2014 года. Кроме того, на территории пансионата расположены административное здание, кинозал и лечебный корпус, у него есть собственный пляж.

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". По данным списка аффилированных лиц на первое полугодие 2022 года, госкорпорации "Роскосмос" принадлежит почти 60% акций компании, еще около 24% - у АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК).