РКК "Энергия" не смогла продать пансионат на Черном море за 727 млн рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" не смогло продать на торгах пансионат "Восток", расположенный на Черноморском побережье Кубани.

Как говорится в документах электронной торговой площадки "РТС-Тендер", электронный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Как сообщалось в августе, начальная цена лота составляла 727,036 млн рублей, шаг аукциона - 7,27 млн рублей. Заявки на участие в аукционе изначально принимались до 30 сентября, торги были назначены на 5 октября, но потом срок подачи заявок перенесли на 10 ноября, а торги - на 16 ноября.

Пансионат "Восток" построили в Туапсинском районе края в 1970 году для круглогодичного отдыха работников ракетно-космической отрасли, сообщается в аукционной документации. Он находится в 500 метрах от моря. На его территории стоят три корпуса 1970-1971 годов постройки, а также два коттеджа 2014 года постройки, а также административное здание, кинозал и лечебный корпус. У пансионата есть собственный пляж.

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". По данным списка аффилированных лиц на первое полугодие 2022 года, госкорпорации "Роскосмос" принадлежит почти 60% акций компании, еще около 24% - у АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК).