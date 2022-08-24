Гендиректор Smartavia заявил об отсутствии планов по "каннибализации" флота

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - У Smartavia нет планов перевести часть своего авиапарка в самолеты-доноры комплектующих, все 13 самолетов перевозчика сейчас летают, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Анатолий Семенюк.

"Планов по переводу самолетов в доноры у нас нет, все самолеты на крыле, (. . .) выполняется техническое обслуживание, обеспечивается поддержание летной годности", - сказал он.

До конца февраля 2022 года в парке компании было 15 пассажирских самолетов: 12 Boeing-737-700 и -800 и три A320neo.

"Два воздушных судна на момент конца февраля находились за рубежом на техническом обслуживании - они оттуда не смогли улететь. Одно воздушное судно, новое - практически уже подписали акт приема-передачи буквально за день до известных событий - и этот самолет тоже не смог улететь", - объяснил Семенюк.

По его словам, в авиакомпании рассчитывали, что в этом году у нее будет более 20 самолетов, сейчас же компания использует существующий авиапарк, маршрутные сети и расписание подстроены под него.

Ранее сообщалось, что из-за санкции российские авиакомпании столкнулись с прекращением поставок запчастей и технического обслуживания уже эксплуатируемых самолетов иностранного производства. В таких условиях для поддержания летной годности воздушных судов авиаперевозчики могут столкнуться с необходимостью разбирать на запчасти одни самолеты для замены деталей на других.

АО "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под брендом Smartavia. Авиакомпания базируется в Архангельске, Петербурге и Москве.