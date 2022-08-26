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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Самолетостроитель ВАСО увеличит штат в полтора раза из-за роста производства

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") до конца 2023 года планирует набрать почти 3 тысячи новых сотрудников, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области.

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Ситуацию на предприятии обсудили и.о. губернатора региона Виталий Шабалатов и директор филиала ПАО "Ил" - ВАСО Станислав Гретченко.

Гретченко сообщил о задаче нанять до конца 2023 года дополнительно около 1 630 основных производственных рабочих и порядка 1,3 тысячи сотрудников инженерно-технических и прочих специальностей.

Сейчас в ВАСО работает около 5,4 тысячи человек.

"Планируемый рост численности обусловлен возросшим объемом производства, задачами по строительству самолетов, стоящими в целом перед "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ПАО "ОАК"), в которую входит ВАСО. Речь идет, в частности, о производстве в рамках кооперации агрегатов для Ил-114-300, МС-21, SSJ-100New", - говорится в сообщении.

Кроме этого, завод продолжает специализироваться на производстве и обслуживании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов типа Ил-96.

Основные виды деятельности ВАСО - производство Ил-96, легких военно-транспортных самолетов Ил-112В, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, среднемагистральных самолетов МС-21, а также агрегатов для двигателей ПД-14 и пассажирских самолетов Ил-114.

ВАСО ОАК Ростех Воронежская область Виталий Шабалатов Станислав Гретченко Ил-114 МС-21 SSJ-100 Ил-96
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