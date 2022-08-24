Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Европа за год направила около 280 млрд евро на смягчение энергокризиса

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - С сентября 2021 года европейские правительства направили порядка 280 млрд евро на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе, подсчитали в аналитическом центре Bruegel.

В расчет этой суммы входят все госрасходы стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и обычных граждан, включая субсидирование тарифов для малого бизнеса в Греции и прямые выплаты в Бельгии. При этом некоторые из выделенных средств до сих пор не были реализованы.

"Цены (на энергоресурсы - ИФ) будут высокими в течение всей зимы, и европейские страны должны работать с учетом наихудшего сценария, при котором цены останутся такими даже после этого, - отметил аналитик Bruegel Джованни Сгараватти. - Правительствам нужно сфокусироваться на способах сокращения спроса в тех секторах, в которых это возможно".

Цены на энергоносители в европе подскочили более чем в 10 раз по сравнению со средним сезонным значением за последние пять лет на фоне снижения поставок российского газа. Этот фактор негативно сказывается на экономическом росте в регионе, ставя тяжелую промышленность в затрудненное положение. В то же время обычные граждане сталкиваются с резким удорожанием потребительских товаров и услуг.

Больше всего средств на поддержку населения в условиях энергокризиса среди европейских стран выделила Германия - 60,2 млрд евро, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели 49,5 млрд евро (2,8% от ВВП), Франция - 44,7 млрд евро (1,8%), Великобритания - 44,3 млрд евро (1,6%) и Испания - 27,3 млрд евро (2,3%).

"Европейские политики ответили на скачок стоимости энергоресурсов широкомасштабными мерами по снижению цен, включающими предоставление субсидий, снижение налогов и ценовой контроль", - отметили эксперты МВФ в ежемесячном докладе, добавив, что такие меры привели к игнорированию необходимости экономить энергию.

"В результате глобальный спрос и цены на энергоносители оказались выше, чем они могли бы быть", - считают в МВФ.

Европа Bruegel Греция Бельгия Германия Италия МВФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель на данных о запасах в США

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

ЦБ отметил ухудшение оценок компаниями объемов производства в августе

ЦБ отметил ухудшение оценок компаниями объемов производства в августе

Rio Tinto предложила за долю миноритариев в Turquoise Hill уже $3,1 млрд

ФАС получила ходатайства от "Яндекса" и VK по сделке с обменом активами

ФАС получила ходатайства от "Яндекса" и VK по сделке с обменом активами

Инфляционные ожидания россиян в августе вновь выросли

Израиль увеличил добычу газа на 22% и планирует нарастить поставки в Европу

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });