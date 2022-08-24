Макрон предупредил о завершении периода "изобилия и беззаботности"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В мире закончился период изобилия, беспечности и кажущихся очевидными истин, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Le Figaro, он заявил об этом перед первым после летних каникул заседанием правительства.

По его словам, в последние годы страна жила в кажущемся изобилии, когда представлялось, что все товары и технологии будут вечно доступны, однако этим летом оказалось, что может не хватать даже воды. Начались сбои в снабжении, вызванные пандемией, вооруженным конфликтом у ворот Европы и климатическими изменениями, начались крупные потрясения, сказал он и призвал министров быть готовыми к любым последствиям.

Он предупредил правительство, что в ближайшие недели от него ждут серьезных работ по подготовке мер в сфере экологии, и призвал тут обойтись без демагогии.

Макрон также отметил усиление "нелиберальных" и "авторитарных" режимов, которое поколебало убежденность в том, что демократия и права человека являются универсальными ценностями.