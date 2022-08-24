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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Макрон предупредил о завершении периода "изобилия и беззаботности"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В мире закончился период изобилия, беспечности и кажущихся очевидными истин, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Le Figaro, он заявил об этом перед первым после летних каникул заседанием правительства.

В миреОбмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемамиОбмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемамиЧитать подробнее

По его словам, в последние годы страна жила в кажущемся изобилии, когда представлялось, что все товары и технологии будут вечно доступны, однако этим летом оказалось, что может не хватать даже воды. Начались сбои в снабжении, вызванные пандемией, вооруженным конфликтом у ворот Европы и климатическими изменениями, начались крупные потрясения, сказал он и призвал министров быть готовыми к любым последствиям.

Он предупредил правительство, что в ближайшие недели от него ждут серьезных работ по подготовке мер в сфере экологии, и призвал тут обойтись без демагогии.

Макрон также отметил усиление "нелиберальных" и "авторитарных" режимов, которое поколебало убежденность в том, что демократия и права человека являются универсальными ценностями.

Обмеление рек в Европе

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Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жарыВ Италии сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто. Уровень воды в реке упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей.Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов и опубликовала рекомендации по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур. На фото: вид на реку Магра на севере Италии.Сотрудники Службы мониторинга атмосферы, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды. На фото: отражение домов в реке Одра с польской стороны.В Нидерландах объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды". На фото: жители играют в бадминтон на берегу реки Ваал в Неймегене, Нидерланды.Снижение уровня воды в реке Рейн угрожает Германии уменьшением темпов экономического роста. Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей - позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топливаТемпература вод в реках Рона и Гаронна (на фото) во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторовРека По - крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны - обмелела без дождейУровень воды в озере Веленце в Венгрии, третьем по величине в стране и популярном месте отдыха, приближается к рекордно низкому значениюВо Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" - особых мер предосторожности в связи с засухой. На фото: ущелье Вердон на юге Франции.В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию
Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары
Франция Эммануэль Макрон
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