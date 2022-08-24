Дефляция в РФ с 16 по 22 августа составила 0,15%

Годовая инфляция замедлилась до 14,6%

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Росстат с 16 по 22 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,15%.

Ранее фиксировалась дефляция в 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% - со 2 по 8 августа, 0,14% - с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), 0,08% - с 16 по 22 июля, 0,17% - с 9 по 15 июля, 0,03% - со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 22 августа на 0,38%, с начала 2022 года к 22 августа цены выросли на 10,56%.

Из данных за 22 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 22 августа до 14,60% с 14,87% на 15 августа, 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 22 августа также на уровне 14,60%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 16 по 22 августа дефляция на потребительском рынке продолжилась и составила 0,15%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,60%. На прошедшей неделе снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (на 0,34%) при увеличении темпов снижения цен на плодоовощную продукцию. На непродовольственные товары цены снизились на 0,04%. В сегменте туристических и регулируемых услуг снижение цен продолжилось (на 0,06% после снижения на 0,19%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития в середине августа понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля - 14,6%).