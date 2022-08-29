Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Белоусов спрогнозировал инфляцию в РФ по итогам 2022 года на уровне 12-13%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 12-13%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще два-три месяца назад, и, кстати сказать, сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах", - заявил Белоусов на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Он отметил, что в России сохраняется недельная дефляция. Если исключить сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и услуги туризма, то "динамика цен находится около нуля". "Это такая позитивная тенденция, хотя, конечно, скорее всего, некоторое повышение цен в пределах таргета сейчас будет происходить", - подчеркнул Белоусов.

Росстат ранее сообщил, что на неделе с 16 по 22 августа 2022 года в РФ была зафиксирована дефляция на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Минэкономразвития в середине августа понизило свой прогноз по инфляции в РФ на 2022 год до 13,4% с 17,5% (майская оценка). ЦБ в июле понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17% (июньский прогноз).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля - 14,6%).

Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });