Белоусов спрогнозировал инфляцию в РФ по итогам 2022 года на уровне 12-13%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 12-13%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще два-три месяца назад, и, кстати сказать, сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах", - заявил Белоусов на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Он отметил, что в России сохраняется недельная дефляция. Если исключить сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и услуги туризма, то "динамика цен находится около нуля". "Это такая позитивная тенденция, хотя, конечно, скорее всего, некоторое повышение цен в пределах таргета сейчас будет происходить", - подчеркнул Белоусов.

Росстат ранее сообщил, что на неделе с 16 по 22 августа 2022 года в РФ была зафиксирована дефляция на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Минэкономразвития в середине августа понизило свой прогноз по инфляции в РФ на 2022 год до 13,4% с 17,5% (майская оценка). ЦБ в июле понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17% (июньский прогноз).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля - 14,6%).