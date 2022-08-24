Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Росстат сообщил о росте производства золота в стране в июле на 5,7%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в годовом измерении на 5,7%, сообщил Росстат.

По сравнению с июнем 2022 года показатель подскочил на 42,2%.

В общей сложности по итогам 7 месяцев года объем производства золота оказался на 4,1% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены производителей на бензин в РФ в июле выросли на 4,7%

Цены производителей на бензин в РФ в июле выросли на 4,7%

Выпуск легковых автомобилей в РФ за семь месяцев упал почти втрое

Дефляция в РФ с 16 по 22 августа составила 0,15%

Дефляция в РФ с 16 по 22 августа составила 0,15%

Цена газа в Европе превысила $3100/тыс. куб. м

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель на данных о запасах в США

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

ЦБ отметил ухудшение оценок компаниями объемов производства в августе

ЦБ отметил ухудшение оценок компаниями объемов производства в августе

Rio Tinto предложила за долю миноритариев в Turquoise Hill уже $3,1 млрд

ФАС получила ходатайства от "Яндекса" и VK по сделке с обменом активами

ФАС получила ходатайства от "Яндекса" и VK по сделке с обменом активами

Инфляционные ожидания россиян в августе вновь выросли

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });