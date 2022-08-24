Росстат сообщил о росте производства золота в стране в июле на 5,7%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в годовом измерении на 5,7%, сообщил Росстат.

По сравнению с июнем 2022 года показатель подскочил на 42,2%.

В общей сложности по итогам 7 месяцев года объем производства золота оказался на 4,1% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.