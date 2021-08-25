Выпуск золота в РФ в июле сократился на 2,2%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле 2021 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,2%, сообщил Росстат.

Хотя по сравнению с июнем текущего года показатель подскочил на 16,1%.

В общей сложности по итогам 7 месяцев объемы производства отстают от января-июля прошлого года на 0,9%.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.