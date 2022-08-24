Росстат понизил оценку роста промышленного производства за I полугодие до 1,3% с 2%

Снижение промышленного производства в РФ в июле замедлилось до 0,5%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Росстат уточнил данные по динамике промпроизводства в РФ в 2021 году, повысив оценку роста с 5,3% до 6,4%, одновременно произошел пересмотр за I полугодие 2022 года - рост на 1,3% вместо 2,0%, говорится в опубликованном службой докладе за январь-июль.

По новой оценке, спад промпроизводства во II квартале 2022 года оказался более глубоким, чем оценивалось изначально, - во многом из-за увеличения базы сравнения в 2021 году. Так, согласно уточенным данным, снижение промпроизводства в июне 2022 года составило 2,4% (вместо 1,8%), в мае - также 2,4% (вместо 1,7%), в апреле - 2,6% (вместо 1,6%).

Снижение промпроизводства в июле 2022 года, по данным Росстата, замедлилось до 0,5% в годовом сравнении.

За январь-июль 2022 года промышленность выросла на 1,0%.

Данные по промышленности в июле оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в РФ в июле на 2,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла на 1,2% после нулевой динамики в июне и мае, снижения на 1,8% в апреле.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в начале августа оценивали возможное падение промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 4,0%.