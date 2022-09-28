Минэкономразвития ждет спада промпроизводства в 2022 году на 1,8%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России в 2022 году спад промпроизводства ожидается на уровне 1,8% с последующем снижением на 1,3% в 2023 году, говорится в прогнозе Минэкономразвития, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.

Рост промпроизводства в стране ведомство ожидает начиная с 2024 года - на 2,2%, в 2025 году - на 2,3%.

По данным Росстата, за январь-июль 2022 года промпроизводство выросло на 1,0% (за счет первого квартала). При этом в июле снижение промпроизводства замедлилось до 0,5% в годовом выражении после спада на 2,4% в июне и мае, на 2,6% в апреле.