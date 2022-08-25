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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Авиакомпания Qantas сократила годовой убыток почти вдвое

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways Ltd. в 2022 финансовом году сократила чистый убыток почти в 2 раза, больше прогноза аналитиков.

Чистый убыток перевозчика за год, завершившийся 30 июня, составил 860 млн австралийских долларов ($600 млн) против 1,69 млрд австралийских долларов годом ранее, сообщила компания.

Выручка Qantas выросла на 53,5%, до около 9,1 млрд австралийских долларов на фоне увеличения пассажиропотока после пандемии.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал чистый убыток компании в размере 934 долларов при выручке на уровне 8,68 млрд долларов.

Доналоговый убыток составил 1,86 млрд австралийских долларов по сравнению с 1,77 млрд долларов годом ранее. Показатель не учитывает продажу земли авиакомпанией на сумму 686 млн долларов, которые были направлены на сокращение долга.

Чистый долг Qantas по состоянию на 30 июня сократился до 3,94 млрд долларов с пика, зафиксированного во время пандемии, в 6,4 млрд долларов и оказался ниже целевого диапазона 4,2-5,2 млрд долларов.

Авиаперевозчик, как и в предыдущем году, решил не выплачивать годовые дивиденды, но сообщил, что направит 400 млн долларов на обратный выкуп акций.

Qantas также сообщила, что с апреля приняла на работу более 1,5 тысяч новых сотрудников после резкого сокращения персонала во время пандемии. В последнее время нехватка рабочей силы привела к задержкам и отменам рейсов Qantas, негативно сказавшись на репутации авиакомпании.

С начала 2022 года капитализация Qantas снизилась на 3%, до 8,57 млрд австралийских долларов.

Qantas Австралия
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