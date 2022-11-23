Австралийская Qantas улучшила прогноз финпоказателей на фоне восстановления авиаперевозок

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas Airways Ltd. улучшила прогноз своих финансовых показателей на первое полугодие 2023 финансового года на фоне устойчивого восстановления отрасли авиаперевозок после пандемии коронавируса.

Авиаперевозчик ожидает получить по итогам июля-декабря доналоговую прибыль в диапазоне 1,35-1,45 млрд австралийских долларов ($900-964 млн), что на 150 млн долларов больше предыдущего прогноза, представленного в октябре.

Кроме того, Qantas прогнозирует сокращение долга к 31 декабря до 2,3-2,5 млрд долларов, что на 900 млн меньше предыдущего прогноза. По словам компании, долг сократится главным образом за счет роста выручки из-за повышения числа бронирований и отсрочки капзатрат.

Авиакомпания добавила, что совет директоров в феврале может рассмотреть вопрос о выплатах акционерам в случае, если долг сократится.

В то же время Qantas отметила наличие проблем в операционной среде, среди которых высокие издержки на топливо по сравнению с периодом во время пандемии. Так авиаперевозчик ожидает, что они достигнут рекорда в 5 млрд долларов в 2023 фингоду.

С начала 2022 года капитализация Qantas поднялась на 23,4%, до 10,8 млрд долларов.