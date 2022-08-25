CNOOC нарастила полугодовую прибыль больше чем в два раза на фоне подорожания нефти

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года CNOOC Ltd., крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая, увеличила чистую прибыль более чем вдвое благодаря росту цен на нефть.

В январе-июне чистая прибыль компании подскочила до 71,89 млрд юаней ($10,48 млрд) с 33,33 млрд юанями годом ранее.

Выручка выросла на 84% и достигла 202,36 млрд юаней. Доходы от продажи нефти и газа увеличилась в минувшие шесть месяцев на 76%, до 176,68 млрд юаней. Около 75% продаж пришлось на китайский рынок.

Добыча нефти и газа CNOOC повысилась на 9,6% - до 304,8 млн баррелей нефтяного эквивалента.

В сообщении компании говорится, что она выплатит акционерам промежуточные дивиденды в размере 0,7 гонконгского доллара на акцию. Реестр акционеров будет закрыт 12 сентября, выплаты состоятся 13 октября.

С начала 2022 года рыночная капитализация CNOOC поднялась на 34,7%.