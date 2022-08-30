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Petronas увеличила квартальную прибыль в 2,4 раза за счет роста цен на нефть

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Малазийская нефтяная госкомпания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) во втором квартале 2022 года увеличила чистую прибыль в 2,4 раза благодаря росту цен на углеводороды.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 23 млрд ринггитов ($5,12 млрд) против 9,6 млрд ринггитов годом ранее.

Выручка Petronas подскочила на 64% и достигла 93,35 млрд ринггитов. Помимо роста цен благоприятное влияние на показатель оказало изменение курса обмена валют.

По итогам первого полугодия чистая прибыль Petronas составила 46,43 млрд ринггитов против 18,82 млрд ринггитов годом ранее. Выручка повысилась до 172,1 млрд ринггитов со 109,62 млрд ринггитов.

Компания намерена выплатить 25 млрд ринггитов в виде дивидендов в пользу своего акционера - правительства Малайзии.

Petronas Малайзия
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