"М.Видео-Эльдорадо" решила не открывать магазины в этом году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" не планирует открывать новые магазины до конца 2022 года.

"На сегодняшний момент – не собираемся (открывать новые магазины до конца года - ИФ). Для нас сейчас очень важно, в первую очередь, наладить поставки и определить, финализировать ассортимент в текущей реальности", - сказал главный операционный директор "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли в ходе телефонной конференции в четверг.

Кроме того, компании необходимо "зафиксировать коммерческие отношения с поставщиками", которые остались в РФ или поменяли бизнес-модель, отметил он.

В целом, по его словам, ритейлер сконцентрирован на повышении эффективности.

"Вот этим мы будем заниматься весь остаток года. На основании этого, безусловно, мы уже смотрим и новые площадки, и перспективы развития нашего бизнеса. Зафиксировав те вещи, которые я назвал, будем готовы говорить о дальнейшей экспансии", - добавил Ли.

По словам финансового директора "М.Видео-Эльдорадо" Анны Гармановой, компания "временно приостановила программу развития до какой-то определенности на рынке", в связи с этим капзатраты на расширение сети не планируются. Кроме того, ритейлер пересмотрел CAPEX на IT после активных инвестиций в это направление в прошлом году. "М.Видео-Эльдорадо" сконцентрируется на небольших проектах с наибольшей ценностью для компании, отметила Гарманова. В результате CAPEX в 2022 году окажется минимум вдвое меньше, прогнозирует CFO компании.

"М.Видео-Эльдорадо" – один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. На конец июня группа объединяла 1,248 тыс. магазинов (1,258 тыс. на конец 2021 года).