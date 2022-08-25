"М.Видео-Эльдорадо" в июле нарастила долю прямого импорта до 5% от продаж

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года доля прямого импорта в продажах группы "М.Видео-Эльдорадо" составила 5% по сравнению с 0,4% во II квартале, сообщается в презентации компании (речь идет о товарах, ввезенных в рамках собственных импортных операций ритейлера).

По сравнению с июнем продажи таких товаров в июле выросли в 4,5 раза.

В августе доля составила двузначный показатель, то есть превысила порог в 10%.

На конец II квартала у компании были подписаны соглашения с поставщиками из Китая, ОАЭ, Турции, Узбекистана, Казахстана, обеспечивающие поставки высокооборачиваемых товаров - от бытовой до цифровой техники.

Прямой импорт позволяет группе заместить продажи брендов, ушедших с российского рынка. Компания продолжит развитие этого направления и ожидает улучшения его экономики за счет роста объемов и оптимизации коммерческих условий, отмечается в презентации.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. На конец июня группа объединяла 1248 магазинов.