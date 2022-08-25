Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Глава ФРБ Канзас-Сити предложила подождать с прогнозом о решении ФРС по ставке

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в США вынуждает Федеральную резервную систему продолжать повышение ставок, однако размер сентябрьского повышения пока сложно предсказать из-за нехватки данных, заявила CNBC председатель Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж.

В 2022 году она является голосующим участником Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

"Пока рано говорить о том, чего можно ожидать в сентябре, потому что к тому времени будут опубликованы важные статданные", - объяснила она.

В частности, Джордж отметила, что пока неясно, окажется ли зафиксированное в июле замедление инфляции устойчивым.

Рост потребительских цен в Штатах в июле замедлился до 8,5% в годовом выражении с 9,1% месяцем ранее. Данные об августовской инфляции будут обнародованы 13 сентября.

Рынок выбирает между двумя вариантами - подъемом на 50 и на 75 базисных пунктов на заседании, которое состоится 20-21 сентября, и надеется получить новые сигналы о настроениях в центробанке от выступлений членов его руководства на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу.

США ФРС ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье

Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье

Доля нерезидентов в ОФЗ в июле выросла до 17,9% на фоне снижения объема рынка

Союз экспортеров зерна пожаловался на сохранение "невидимых барьеров"

Союз экспортеров зерна пожаловался на сохранение "невидимых барьеров"

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Sony повысила цены на PlayStation 5 на фоне высокой инфляции

Sony повысила цены на PlayStation 5 на фоне высокой инфляции

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

"Газпром" уточнил, что в Канаде сейчас нет турбин "СП1" на техобслуживании

Цена газа в Европе превысила $3200/тыс. куб. м

Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone

Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone

Нефть Brent подорожала до $101,84 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });