Глава ФРБ Канзас-Сити предложила подождать с прогнозом о решении ФРС по ставке

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в США вынуждает Федеральную резервную систему продолжать повышение ставок, однако размер сентябрьского повышения пока сложно предсказать из-за нехватки данных, заявила CNBC председатель Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж.

В 2022 году она является голосующим участником Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

"Пока рано говорить о том, чего можно ожидать в сентябре, потому что к тому времени будут опубликованы важные статданные", - объяснила она.

В частности, Джордж отметила, что пока неясно, окажется ли зафиксированное в июле замедление инфляции устойчивым.

Рост потребительских цен в Штатах в июле замедлился до 8,5% в годовом выражении с 9,1% месяцем ранее. Данные об августовской инфляции будут обнародованы 13 сентября.

Рынок выбирает между двумя вариантами - подъемом на 50 и на 75 базисных пунктов на заседании, которое состоится 20-21 сентября, и надеется получить новые сигналы о настроениях в центробанке от выступлений членов его руководства на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу.