Глава ФРС назвал повышение ставки необходимым для взятия инфляции под контроль

Ставка должна на некоторый период достичь уровня, ограничивающего экономическую активность

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе необходимо продолжать поднимать базовую процентную ставку, чтобы взять под контроль инфляцию, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Джексон-Хоуле на ежегодном экономическом симпозиуме Федерального резервного банка Канзас-Сити.

Ослабление инфляции в США является главной целью Федрезерва, однако восстановление ценовой стабильности потребует времени и жестких действий Центробанка, сказал Пауэлл.

Ставка ФРС, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на этом уровне некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл.

На июльском заседании Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд, до 2,25-2,5%. Пауэлл отметил, что этот тот уровень, на котором, по оценкам ФРС, ставка должна стабилизироваться в долгосрочной перспективе.

"Однако в нынешних условиях, когда инфляция в США существенно выше 2%, долгосрочный ориентир нейтральной ставки, это не тот уровень, на котором можно остановиться или сделать паузу", - сказал он.

Величина повышения ставки в сентябре, по его словам, будет зависеть от совокупности статданных и меняющихся прогнозов.

"Поскольку наша политика становится все более жесткой, в какой-то момент, вероятно, будет целесообразным замедлить темпы повышения ставки", - отметил Пауэлл.

По его словам, сдерживание инфляции потребует, чтобы темпы роста экономической активности в США были ниже долгосрочного тренда в течение продолжительного периода.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - сказал глава ФРС.

Американские фондовые индексы, колебавшиеся между ростом и снижением до выступления Пауэлла, перешли к падению. По данным на 17:55 по Москве Dow Jones Industrial теряет 1,23%, S&P 500 - 1,53%, Nasdaq Composite - 1,9%.